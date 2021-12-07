Сервис по выдаче электронных школьных справок о карантине запустили в Белгородской области

ТАСС, 7 декабря. Власти Белгородской области запустили сервис, позволяющий получать справки о карантине, перенесенном школьниками, в электронном виде. В условиях пандемии коронавируса сервис позволит значительно сократить очереди в поликлиниках, сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Родителям больше не придется ходить в медучреждения за бумажными справками, подтверждающими карантин, а работникам медорганизаций - вручную обрабатывать все эти данные. Уже с этой недели такие "карантинные" справки белгородским школьникам могут выдавать онлайн. Это поможет сократить очереди в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей. Также система исключит фальсификации - данные будут приходить напрямую, справку невозможно подделать", - написал Гладков.

Сервис запустили на базе детской поликлиники №1 и всех школ Белгорода, данные автоматически передают в информационную систему "Виртуальная школа". Как отметил Гладков, выдачу в электронном виде справок о карантине, перенесенном школьниками, планируется также распространить на другие города и районы области.

"Спрос на подобные справки большой, особенно в условиях пандемии, когда детям нужно сидеть на карантине, даже если заболел кто-то из членов семьи. Новая услуга не только сэкономит время и силы всем участникам процесса, но и сократит физические контакты между людьми", - отметил первый замгубернатора региона Евгений Мирошников.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 74 860 случаев коронавируса, выздоровели 62 938 человек, отмечена 1 583 смертельных случая. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.