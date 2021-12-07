Число развернутых ковидных коек в Югре снизилось более чем на 20% за две недели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа вернули к плановой работе 350 больничных коек, оставив для лечения пациентов с ковидом 1 820 специализированных мест. Об этом сообщил во вторник на заседании регионального оперативного штаба заместитель директора Департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян .

"Отмечаем снижение количества заболевших и обратившихся за медицинской помощью за минувшую неделю на 9%, госпитализированных - на 10%. Продолжают работу 15 инфекционных госпиталей. Развернуто 1 820 коек. Доля свободного коечного фонда составляет - 23%", - сообщил Малхасьян.

По его словам, в связи со снижением нагрузки на коечный фонд в течение минувшей недели 350 инфекционных коек были обратно перепрофилированы для оказания на них нековидной хирургической и терапевтической помощи.

В свою очередь, глава региона Наталья Комарова отметила, что, по оперативным данным департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 7 декабря 2021 года привиты первым компонентом 814,5 тыс. человек, что составляет 80,8% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 739,3 тыс. человек", - сказала она.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии коронавирусом в ХМАО заразились 91,2 тыс., 84 тыс. пациентов выздоровели, 1 787 умерли. При этом с 22 ноября суточная заболеваемость снизилась более чем на 10% - с 250 случаев до 220. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.