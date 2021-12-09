Как нацпроекты помогают томским компаниям наращивать несырьевой экспорт

"Из-за географического положения Томской области непросто конкурировать по показателям товарного экспорта с крупными или приграничными регионами. При этом у нее высокий инновационный потенциал, которой позволяет нам достойно выглядеть на карте российского экспорта. По ряду товаров и услуг, имеющих уникальные свойства, наша область занимает лидирующие позиции в России. Если в 2014 году в регионе было 88 малых и средних предприятий, экспортирующих свою продукцию, то сегодня их уже больше 430", - говорит вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов.

В 2020 году региональная власть изменила подход к стимулированию экспорта, включив в программы поддержки экспортеров онлайн-форматы международных мероприятий. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Центр поддержки экспорта Томской области помог создать и продвинуть почти полсотни аккаунтов местных компаний на международных маркетплейсах. Было организовано более 70 онлайн бизнес-миссий для 200 томских субъектов МСП, в результате чего состоялись переговоры с компаниями из 56 стран мира. В материале ТАСС - о наиболее динамично развивающихся областях экспорта из региона и мерах поддержки, которые необходимы местным компаниям-экспортерам.

В качестве примера он привел успехи в IT-сфере: томские IT-продукты используют в 175 странах мира, а региональный экспорт IT-решений и оборудования в стоимостном выражении приблизился к объему регионального экспорта сырой нефти .

Другой яркий пример - пищевые компании. Компания "Эко-фабрика Сибирский кедр", производящая продукцию с кедровым орехом, стала одним из лучших российских экспортеров. А томская марка "33 пингвина" из года в год входит в число лучших франшиз страны .

Значительная часть экспорта связана со сферой высоких технологий. В 2021-м Томская область стала лидером в России по экспорту ускорителей частиц, которые создаются НИ ТПУ и малыми инновационными предприятиями. За 9 месяцев этого года томские компании поставили зарубежным партнерам продукции более чем на 4 млн долларов, опередив по этому показателю даже Москву.

Помимо этого, власти видят большой потенциал в развитии экспорта креативных индустрий: это все, что связано с дизайном, производством образовательных продуктов и товаров для детей. Традиционно сильны позиции томских компаний, специализация которых - продукция с использованием новых материалов, нефтегазовое оборудование и услуги для атомной отрасли.

Система поддержки малого и среднего бизнеса

По данным таможни, по итогам 9 месяцев 2021 года томские предприятия экспортировали товаров более чем на 300 млн долларов. Большая часть (почти 90%) - несырьевой неэнергетический экспорт. По доле этого вида экспорта Томская область опережает другие сибирские регионы и является одним из лидеров в России.

Показательно, что сегодня из 462 компаний-экспортеров 436 - это субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Их поддержка - один из приоритетов региональной политики губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

"Региональная система поддержки экспорта малых и средних предприятий интегрирована в национальную и активно использует инструменты нацпроектов по развитию предпринимательства и международной кооперации и экспорту. Томские компании активно пользуются услугами Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра", - подчеркивает Андрей Антонов.

Обратившись в областной Центр поддержки экспорта, компании малого и среднего бизнеса фактически получают доступ ко всем региональным и федеральным сервисам. Это поиск зарубежных партнеров, бесплатное размещение на международных электронных торговых площадках, финансирование участия в международных выставках и бизнес-миссиях в другие государства. Здесь же можно пройти обучение в рамках программ Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Российский экспортный центр - наш давний надежный партнер. Наше сотрудничество началось еще в 2013 году, когда был организован ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - прим. ТАСС). Тогда Томск стал одним из первых городов России, где агентство провело серию своих мероприятий", - рассказывает вице-губернатор.

Со стартом работы РЭЦ взаимодействие с томской региональной инфраструктурой поддержки экспортеров вышло на новый уровень. Предприниматели получили ряд финансовых и нефинансовых преференций: субсидирование транспортных затрат, льготное участие в выставках, финансирование сертификации и затрат по защите интеллектуальной собственности, международные консультации и поиск зарубежных покупателей.

Сегодня с помощью цифровой платформы "Мой экспорт" компании могут оперативно и без лишней бюрократии получить все инструменты поддержки. А Центр поддержки экспорта Томской области помогает компаниям сориентироваться, какая именно помощь им нужна.

Результаты для компаний-экспортеров

В 2021 году ООО "Элком+" (Томск) стало победителем регионального конкурса "Экспортер года", получив право софинансирования участия в специализированной международной выставке в Германии. А в 2020-м компания была отмечена как один из лучших российских экспортеров, получив награду из рук первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

"Мы продаем не просто аппаратно-программные комплексы - мы продаем свои компетенции в области систем технологической радиосвязи, которые стремимся максимально поддерживать и развивать. Это дает нам возможность лучше понимать потребителей, использующих продукцию Elcomplus. Наверное, это базовая составляющая развития, позволяющая достигнуть успеха на рынке, в том числе международном", - говорит генеральный директор ООО "Элком+" Евгений Тепляков.

По его словам, среди программ поддержки экспорта, которые предлагают институты развития, в последний год наиболее эффективным оказался Акселератор ФРИИ (Фонда развития интернет-инициатив - прим. ТАСС). Эту программу - одну из лучших в России для ускоренного развития бизнеса в интернете - компании предложил и софинансировал Центр поддержки экспорта Томской области.

"Пока мы прошли только первый трек, сейчас приступили ко второму. Это качественное, эффективное обучение команды выходу на зарубежные рынки. Причем команды состоят из специалистов разных профессий, у нас, например, участвовали и маркетинг, и продажи, отчасти даже разработки. Это тоже хороший, полезный опыт, позволяющий свести к минимуму собственные ошибки. Хотелось бы, чтобы эти программы и в будущем расширялись и развивались", - отметил Евгений Тепляков.

Кроме того, "Элком+" активно пользуется механизмом онлайн бизнес-миссии. Этот новый для компании формат уже хорошо зарекомендовал.

"Наличие таких программ как бизнес-миссии - эффективный инструмент, и это как раз то, чем занимается региональный Центр поддержки экспорта", - подытожил Евгений Тепляков.