Около 20 млрд рублей нужно для догазификации 123 тыс. домовладений на Кубани

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 млрд рублей потребуется для подключения к газораспределительным сетям 123 тыс. домовладений в Краснодарском крае. Об этом во вторник сообщил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Артем Верхов на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"Тот потенциал - 123 тыс. домовладений, попадающих под газификацию, потребуют порядка 20 млрд рублей на подключение домовладений к газораспределительным сетям", - сказал он.

По словам Верхова, Краснодарский край лидирует по количеству заявок на догазификацию - более 41 тыс. В настоящее время Минэнерго приняло в работу более 39 тыс. из них. Замдиректора также отметил, что более 112 тыс. квартир в порядка 300 населенных пунктах на Кубани уже газифицированы сжиженным углеводородным газом.

Как сообщил 1 декабря в ходе прямой линии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, власти в 2021 году направили 1 млрд рублей в качестве софинансирования догазификации региона в рамках программы ПАО "Газпром".

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.