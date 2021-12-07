Заксобрание Свердловской области поддержало федеральный законопроект о QR-кодах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В пользу этого решения проголосовали 38 депутатов, против - восемь.

"Решение принято", - сообщила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, подводя итоги голосования.

Депутаты также направят в Госдуму несколько предложений к законопроекту, подготовленных тремя политическими фракциями свердловского заксобрания. В частности, возможность получения QR-кодов теми, кто переболел коронавирусом и не обращался официально в медучреждение, но имеет достаточный уровень антител, а также гражданами, привившимися за рубежом признанными в России вакцинами.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.