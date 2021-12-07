В больницах одного из районов ЯНАО не осталось пациентов с коронавирусом

ТАСС, 7 декабря. Больница Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) перевела в резерв все койки для пациентов с ковидом. Пациентов, нуждающихся в стационарном лечении COVID-19, в муниципалитете нет. Почти 90% жителей района привились от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"В Шурышкарском районе от коронавируса привились и прошли ревакцинацию 88% жителей, подлежащих вакцинации, это лучший показатель в округе. Первые результаты прививочной кампании уже видны. На днях в Мужевской больнице перевели в резерв все койки для госпитализации пациентов с коронавирусом. В них больше нет необходимости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в районе порядка 20 пациентов с коронавирусом, пятеро из них - дети. Все переносят инфекцию в легкой форме.

На этой неделе окружной департамент здравоохранения также сократил еще порядка 40 коек в Губкинской и Муравленковской больницах. Всего в резерв в регионе переведено более 400 коек.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом. С момента усиления в ЯНАО антиковидных мер наблюдается снижение заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, число госпитализированных с ковидом снизилось на 40% за последний месяц.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, а при посещении культурных, досуговых, спортивных учреждений и организаций соцосблуживания необходимо предъявлять QR-код.