Прокуратура в Забайкалье выявила плохой контроль за региональным оператором ТКО

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление министру природных ресурсов Забайкалья за плохой контроль регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Олерон+" на фоне постоянных сбоев при вывозе мусора и других нарушений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Прокурорами систематически выявляются нарушения периодичности вывоза ТКО, факты необоснованного начисления платы за неоказанные услуги. Вместе с тем оценка деятельности министерства природных ресурсов региона показала отсутствие эффективного контроля за деятельностью регионального оператора. Прокуратура Забайкальского края внесла министру природных ресурсов региона представление и потребовала устранить выявленные нарушения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в 2021 году прокуроры внесли региональному оператору 17 представлений и подали три судебных иска из-за некачественного сбора и вывоза мусора. Кроме того, за год госинспекция края рассмотрела более 400 жалоб жителей на работу компании или на необоснованное начисление планы на вывоз ТКО.

"За истекший период 2021 года в министерство поступило 696 обращений по вопросам деятельности ООО "Олерон+". По результатам их рассмотрения обществу объявлено два предостережения о недопустимости совершения нарушения, иные меры не принимались, вопрос о наличии оснований для лишения общества статуса регионального оператора не рассматривался. Такой подход к сложившейся ситуации не отвечает требованиям законодательства и поставленным перед ведомством задачам", - добавили в прокуратуре.

Реформа обращения с ТКО, которая подразумевает создание региональных схем сбора, хранения и утилизации мусора, началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. В Забайкальском крае региональный оператор начал работу на год позже - с 1 января 2020 года.