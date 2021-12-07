Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, по итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах", - сказал он.

Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен новый штамм коронавируса, его появление зафиксировано уже во многих странах, констатировал Мишустин. "Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что кабмин завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с новым штаммом ковида.

"По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включает не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан", - сказал председатель кабмина.

В рамках дополнительных мероприятий власти будут работать по нескольким направлениям. "Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", - указал Мишустин.

Помимо этого, добавил премьер, власти продолжат поддерживать готовность инфраструктуры здравоохранения по всей России. С учетом международного опыта будут актуализированы временные методические рекомендации по лечению больных коронавирусом.

Обратившись к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой, Мишустин предложил обсудить на заседании мероприятия, которые должны быть включены в документ. "Надо закончить эту работу и направить дополненный план мероприятий - с учетом сегодняшнего обсуждения - президенту", - пояснил глава кабмина.

Кроме того, как подчеркнул премьер, необходимо постоянно контролировать, чтобы регионах были запасы лекарств от ковида, кислорода, средств индивидуальной защиты. "Должен сохраняться и резерв коек. Обращаю на это особое внимание глав регионов", - подытожил он.

Работа без сбоев

Мишустин подчеркнул, что региональные системы здравоохранения в России в новогодние праздники должны работать без сбоев, в том числе по вакцинации от ковида.

"Меньше чем через месяц начнутся новогодние праздники. Региональные системы здравоохранения должны, конечно, работать без сбоев. Пожалуйста, контролируйте это", - сказал глава кабмина, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Мишустин подчеркнул, что, "несмотря на январские выходные, важно продолжать вакцинацию". "Готовиться к этому надо уже сейчас, чтобы в праздничное время у людей была возможность сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасных последствий болезни", - добавил глава правительства.