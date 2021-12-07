Мурашко: число россиян, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 11% за неделю

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число граждан России, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 11% за неделю, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Мурашко также подчеркнул, что койки, которые на сегодняшний день освобождаются от пациентов с ковидом, возвращаются в плановое оказание медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.

По словам министра, более 5,1 тыс. пациентов с ковидом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "По-прежнему сохраняется высокое количество пациентов на ИВЛ - 5 156 человек", - сказал он.

Доля свободного коечного фонда для пациентов с ковидом в России составляет сегодня 25%.

"В соответствии с поручением президента мы однозначно будем продолжать держать в повышенной готовности койки. Сегодня мы это и делаем. В целом по стране сегодня доля свободного коечного фонда составляет 25%", - сказал министр.

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