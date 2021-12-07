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Авиакомпания "Россия" назвала Superjet 100 в честь курортного города Ессентуки

Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа самолета

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") назвала одно из воздушных судов в честь города-курорта Ессентуки Ставропольского края. Первый рейс самолет совершил из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды (Ставропольский край) во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Superjet 100, носящий имя одного из ставропольских городов-курортов Ессентуки, совершил свой первый рейс из международного аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа воздушного судна", - говорится в сообщении.

Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом.

"Названия и геральдические символы российских городов и мест туристического притяжения наносят на фюзеляжи воздушных судов "России", что привлекает внимание пассажиров в аэропортах маршрутной сети авиакомпании. Именной самолет - это один из инструментов, направленных на поддержку развития Ставропольского края, как одного из ключевых туристических направлений нашей страны", - цитирует пресс-служба официального представителя авиакомпании Сергея Старикова.

Предварительная договоренность о присвоении лайнеру отечественного производства имени города Ессентуки была достигнута губернатором края Владимиром Владимировым и генеральным директором авиакомпании "Россия" Сергеем Александровским в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2021 года.

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