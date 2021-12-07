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Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году

Закон предусматривает сохранение ожидаемого периода выплаты на уровне 264 месяцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев.

"В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев", - говорится в пояснительной записке.

С 1 января текущего года этот срок составляет 264 месяца. В 2020 году он равнялся 258 месяцам. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Подобные законопроекты вносятся правительством РФ ежегодно и входят в пакет бюджетообразующих инициатив.

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