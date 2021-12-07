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Почти 65 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида

Всего вакцину получили свыше 72 млн граждан
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 72 млн россиян вакцинировались от коронавируса, почти 65 млн прошли полный курс вакцинации. Среди граждан пожилого возраста вакцину получили 61,7%, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Всего провакцинировались на сегодня более 72 миллионов наших граждан, полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинированы более 62% от численности взрослого населения страны", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам Мурашко, среди граждан пожилого возраста вакцинацию прошли более 61%. "Хорошая динамика среди граждан старше 65 лет - прошли вакцинацию 61,7%. Я думаю, что это как раз то движение, которое мы должны дальше продолжать", - отметил министр.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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