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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что снимать ограничения из-за ковида в России рано

Как отметила глава Роспотребнадзора, это может привести к росту заболеваемости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Снятие ограничений, введенных из-за пандемии ковида в РФ, может привести к росту заболеваемости. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно. Эпидситуация остается напряженной, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким. И здесь любое нарушение требований, правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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