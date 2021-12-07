Попова заявила, что снимать ограничения из-за ковида в России рано

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Снятие ограничений, введенных из-за пандемии ковида в РФ, может привести к росту заболеваемости. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно. Эпидситуация остается напряженной, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким. И здесь любое нарушение требований, правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.