Заболеваемость ОРВИ жителей Тюменской области за неделю увеличилась на 21%

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ жителей Тюменской области за неделю вырос на 21%. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ за прошлую неделю увеличилась на 21% по сравнению с предыдущей неделей, но на 44% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (7-14 лет) возросла в два раза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что в регионе от гриппа привито более 640 тыс. человек (41,5% от всего населения, 69,2% от плана), в том числе более 212 тыс. детей (81,5% от плана).