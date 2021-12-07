План по вакцинации от коронавируса в Марий Эл выполнили почти на 80%

ТАСС, 7 декабря. Уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Республике Марий Эл составляет около 80% от плана. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 7 декабря в республике от COVID-19 привито 331 515 взрослых, что составляет 78,6% от плана. Из общего числа вакцинированных 93 211 (28,1%) - лица старше 60 лет. Завершенный курс иммунизации имеют 298 067 человек, в том числе 84 247 пожилых людей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего проведено более 737 тыс. лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением находятся свыше 2,5 тыс. граждан, контактировавших с больными коронавирусом.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 27 157 случаев заражения коронавирусом, 22 320 пациентов выздоровели, 827 умерли. За сутки выявлено 123 случая заражения.