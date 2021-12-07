Госдума вводит порядок дистанционного участия в заседании судов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, закрепляющий возможности удаленного участия в судебных заседаниях.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности.

Законопроект позволяет установить личность участника заседания с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия. Арбитражный суд может отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.

Во втором чтении депутаты внесли в законопроект ряд поправок. В частности, одной из них предусмотрено, что "лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания или отключены от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания либо на его часть".