Кабмин выделил еще 89 млрд рублей на поддержку ОМС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделило еще порядка 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в пандемию, средства пойдут в том числе на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российской субъекте стабильно работали при любом развитии событий. Правительство дополнительно направило 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования", - отметил он.

Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с ковидом, пояснил премьер. "Для людей такая помощь останется бесплатной и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны", - заверил Мишустин.