Похищенную в 1991 году "Табличку Гильгамеша" вернули Минкультуры Ирака

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирака передало во вторник Министерству культуры, туризма и древностей республики "Табличку Гильгамеша" возрастом 3,5 тыс. лет с текстом эпоса об этом герое, сообщило иракское информагентство INA.

Как отметил на церемонии передачи артефакта глава внешнеполитического ведомства Фуад Хусейн, 2021 год является годом "культурной дипломатии". В этой связи министр культуры, туризма и древностей Хасан Назем заявил, что иракские власти за минувшие четыре месяца завершили две крупные операции по возвращению в страну древностей, вывезенных за границу.

По оценкам специалистов, возраст "Таблички Гильгамеша", содержащей надписи на шумерском языке, составляет 3,5 тыс. лет. Артефакт был незаконно вывезен из Ирака в 1991 году, в 2007 году выставлен на продажу в США, а в 2019 году конфискован американским Минюстом.

В начале августе 2021 года в Ирак из США и других стран доставили более 17 тыс. артефактов и предметов древности, нелегально вывезенных из арабского государства. Тогда Хусейн отметил, что с 2016 года МИД передал в ведение Минкультуры пять партий документов и предметов древности.