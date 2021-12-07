Пермский вуз опроверг результаты проверки УФК по Пермскому краю о неисправной сигнализации

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет, где 20 сентября произошла стрельба, опроверг результаты внеплановой проверки Управления федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю. Замечания касались неисправности части систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем контроля, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

"По итогам внеплановой проверки Управлением федерального казначейства по Пермскому краю ПГНИУ предоставлен акт проверки. Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа необоснованы", - заявили в вузе.

В вузе сообщили, что оборудование в момент нападения находилось в работоспособном состоянии. Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями безопасности. "Пермский университет оставляет за собой право для обращения в суд", - добавили в пресс-службе.

Согласно документу, Пермский университет принял и оплатил работы по установке видеонаблюдения, оборудования для системы контроля и управления доступом, которые были в неисправном состоянии. Общая сумма проделанных работ, которые вызвали вопросы проверяющих, составила около 35 млн рублей.

20 сентября студент первого курса, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2022 года.