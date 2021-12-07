Комитет Госдумы по промышленности поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по промышленности и торговле утвердил положительное заключение на законопроект о QR-кодах в общественных местах, рекомендовав нижней палате парламента принять его в первом чтении. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту.

Комитет отмечает, что "исходя из смысла части 3 статьи 55 Конституции РФ в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, органы государственной власти вправе, а в случае наступления экстренных ситуаций обязаны принимать своевременные и соразмерные угрозе законодательные меры ограничительного характера на федеральном уровне". По мнению депутатов комитета, введение сертификатов (QR-кодов) не самоцель, а "временный инструмент для выстраивания механизма государственного управления, формирования предсказуемой санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса в стране, который направлен на снижение риска заражения граждан коронавирусной инфекцией, на охрану жизни и здоровья человека, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны".

При этом в комитете полагают, что переболевшие неофициально также должны получить сертификаты: "Представляется, что наличие у обладающих сертификатами привитых и переболевших граждан определенного количества антител, достаточного с научной точки зрения для обеспечения их безопасности, также может учитываться у граждан, официально не переболевших, но имеющих такой же уровень защитных антител, и сопровождаться выдачей им соответствующих сертификатов", - говорится в тексте документа.

Вместе с тем комитет подчеркивает важность своевременного принятия необходимых для реализации положений законопроекта нормативных правовых актов, а также повсеместного информирования проживающих на территории РФ граждан о процедуре получения сертификатов. "В особенности разъяснения о процедуре получения сертификатов потребуются проживающему в сельских и отдаленных районах России населению в отношении порядка обращения в МФЦ и получения от уполномоченной на то организации сертификата на бумажном носителе", - отмечается в заключении комитета.