Кислородную станцию запустили в больнице Нарьян-Мара

ТАСС, 7 декабря. Кислородная станция установлена в Ненецкой окружной больнице в Нарьян-Маре, до этого кислород туда завозили баллонами, что приводило к значительному износу оборудования, написал во вторник в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный.

"Запустили новую станцию мощностью 1 000 литров кислорода в минуту. Этого с лихвой хватит для 137 коек в нашей больнице. До сегодняшнего дня медики завозили кислород в больницу баллонами. Это не очень удобно, да и оборудование за время эксплуатации подверглось значительному износу", - написал губернатор.

От станции смонтирована разводка по палатам. При необходимости к системе подключаются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Еще два года назад мы не думали, что будет необходимость в таком объеме кислорода. Теперь в нашем округе есть резерв - кислородной поддержкой будут обеспечены все нуждающиеся", - добавил глава.

С начала пандемии в регионе выявлен 3 301 случай заболевания COVID-19, за последние сутки - 12 случаев. Выздоровели с начала пандемии 3 025 человек. В НАО зарегистрировано 80 летальных исходов от коронавируса.