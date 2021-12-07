Мишустин указал на несоблюдение нормативов тестирования на ковид в некоторых регионах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Норматив тестирования населения на коронавирус в некоторых регионах России не соблюдается. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он напомнил, что президент поручал наращивать объемы тестирования граждан на коронавирус, так как своевременная диагностика позволяет врачам назначить лечение на ранних стадиях заболевания.

"Необходимо, чтобы ежедневно проводилось не менее 300 тестов на 100 тыс. человек, так специалисты говорят. Но, к сожалению, не везде это условие соблюдается", - сказал Мишустин.

Так, указал премьер, в Липецкой области уровень коллективного иммунитета превышает среднероссийский показатель, но уровень тестирования за прошлую неделю гораздо ниже установленного.

Мишустин еще раз призвал глав регионов не снижать уровень тестирования, чтобы была видна реальная картина заболеваемости, можно было вовремя оказать помощь заболевшим.

"Надо держать под личным контролем ситуацию с коронавирусом на местах, постоянно следить, чтобы было все необходимое для лечения пациентов. А региональные системы здравоохранения должны быть готовы к любому сценарию", - заявил глава кабмина РФ.

Премьер также указал на необходимость наращивания масштабов тестирования на коронавирус в связи с появлением нового штамма "омикрон".

"Безусловно, нужно время, чтобы понять, насколько опасен новый штамм. Сейчас важно сосредоточиться на выявлении коронавируса", - сказал председатель правительства. По его словам, "нужно наращивать тестирование, чтобы своевременно обеспечить лечением заболевших и прервать цепочку заболевших".