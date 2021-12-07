В Москве открыли посвященную МЧС станцию метро

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Станция метрополитена "Давыдково", оформление которой посвящено службе сотрудников МЧС России, открыта в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы стояли и стоять будем на том, чтобы протянуть в любое время суток руку помощи ближним. И сию станцию позвольте считать монументом нашему труду. Зачастую мы теряем не только здоровье, но и жизнь за других. Сергей Семенович, вы имеете лучшую станцию мира", - сказал на церемонии открытия врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, обращаясь к мэру столицы. На открытии станции в память о трагически погибшем главе МЧС РФ Герое России Евгении Зиничеве была объявлена минута молчания. Перед открытием станцию посетила его вдова.

Входная группа станции оформлена стеклянным витражом "Герои всегда рядом" и фигурами героев ведомства, в том числе Евгения Зиничева. Там также есть изображения пожарных, спасателей, саперов, горноспасателей, летчиков, водолазов и медиков. Внутри станция состоит из двух вестибюлей с семью эскалаторами. Ее длина - 208 метров, высота потолков - 6 метров. В оформлении доминируют фирменные цвета ведомства: белый, оранжевый, серый и синий. На стенах представлены барельефы из художественного бетона работы скульптора Салавата Щербакова, отражающие героическую службу сотрудников МЧС. Кассовый зал и турникетную группу украсили работой с названием "Звезда спасения". В ее центре расположена икона Неопалимой Купины, считающаяся небесной покровительницей МЧС, а на периферии - пожарная каланча.

"Это очень большой и важный день, и берет гордость за нашу страну. Это мощнейшая служба, и мы преклоняемся, и мы ей благодарны", - сказал на открытии станции Салават Щербаков.