Ставропольский край получил первую партию кислородных концентраторов

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край получил первую партию из 100 кислородных концентраторов. Оборудование поможет создать кислородные точки в тех медучреждениях, где нет централизованной подачи кислорода пациентам, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"В край поступила первая часть партии кислородных концентраторов, приобретенных за счет регионального бюджета. Сегодня на Ставрополье прибыло 100 прикроватных кислородных концентраторов, и это только начало: еще 950 поступят в ближайшие недели. Кислородные концентраторы - это приборы, которые получают кислород из атмосферного воздуха при помощи молекулярной фильтрации", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщил журналистам, что закупка концентраторов при необходимости позволит одномоментно обеспечить кислородом около 1,6 тыс. пациентов.

"Когда в наш край пришел коронавирус, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой кислородных точек. А концентраторы позволяют оборудовать их даже там, где отсутствует централизованная подача кислорода. Это серьезно расширяет возможности медиков для спасения жизни людей", - отметил Владимиров.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии на Ставрополье выявили 116 063 случая коронавируса, выздоровели 87 305 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 5 450 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 263 пациента, из них 408 в тяжелом состоянии. В медучреждениях края на фоне снижения заболеваемости сокращают число коек, задействованных для лечения пневмонии и коронавируса. С ноября их число сократилось почти на 1 400. Из 3 770 инфекционных коек свободны 13%.