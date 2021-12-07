Более 30 объектов питьевого водоснабжения модернизируют в Смоленской области к 2025 году

ТАСС, 7 декабря. Власти Смоленской области намерены модернизировать 33 объекта питьевого водоснабжения до 2025 года, тем самым обеспечив жителей почти всех районов региона качественной водой. В 2022 году на эти цели направят порядка 800 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации по итогам рабочей встречи в Смоленске вице-спикера Госдумы Сергея Неверова и губернатора Алексея Островского.

"Мы с вами обсуждали ряд проектов, один из которых крайне важен - это модернизация системы водоснабжения. В 2022 году будет направлено порядка 800 млн рублей на обновление 12 объектов питьевого водоснабжения на территории Смоленской области, пять из них - в городе Смоленске. В 2023 году запланированы работы на семи таких объектах, а в 2024 году - на 14. Всего будут модернизированы 33 объекта, расположенные практически во всех районах Смоленской области", - приводит пресс-служба слова Неверова.

Он отметил также, что регион в предстоящие три года получит более около 50 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию различных программ. "В ближайшие три года регион получит порядка 50 млрд рублей, из которых 24,7 млрд рублей - на нацпроекты. Важно, чтобы эти средства были использованы эффективно. <...> Сейчас действует ряд актуальных для Смоленской области федеральных программ, в которых есть все возможности участвовать, однако со стороны региона необходимо подготовить проектно-сметную документацию для заявки", - добавил он.

Как сообщалось, в рамках модернизации объектов водоснабжения в Смоленской области планируется до 2025 года обеспечить качественной водой 92% населения Смоленской области, в том числе 99% городских жителей. Всего в регионе проживает около 920 тыс. человек.