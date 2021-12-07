Эксперты ЕС одобрили комбинирование вакцин при первичной и бустерной вакцинации

ГААГА, 7 декабря. /ТАСС/. Комбинирование вакцин дает более хорошие результаты как при первичной, так и при бустерной вакцинации. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Как свидетельствуют исследования, комбинация векторных и мРНК-вакцин приводит к выработке высокого уровня антител к коронавирусу и более хорошей клеточной иммунной реакции, чем использование одной и той же вакцины как при первичной, так и при бустерной вакцинации, - отметили эксперты. - И в целом комбинирование переносится [людьми] относительно хорошо".

Как подчеркнули специалисты, данная рекомендация может способствовать гибкости с точки зрения вариантов использования вакцин, особенно в том случае, если тот или иной препарат в определенный период времени будет недоступен по той или иной причине. Обзор не включал препараты, которые пока не одобрены на территории ЕС (это, в частности, относится к российской вакцине "Спутник V"), однако в организациях пообещали принять во внимание соответствующие исследования о комбинировании в будущем, если вакцины будут одобрены.

В более широком контексте EMA и ECDC обратили внимание, что вакцины "продолжают защищать миллионы граждан ЕС от тяжелого течения заболевания и смерти" и призвали всех жителей сообщества "пройти полную вакцинацию и придерживаться рекомендаций по бустерным дозам".