Два ковидных госпиталя в Кабардино-Балкарии закрывают в связи с улучшением эпидситуации

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Два ковидных госпиталя закрывают в Кабардино-Балкарии (КБР) в связи с улучшением эпидемической ситуации в регионе, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Кабардино-Балкарии закрывают два госпиталя особо опасных инфекций. За последние четыре недели в КБР наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации главного санитарного врача КБР Жирослана Пагова, в сравнении с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 7%, а по сравнению с данными месячной давности показатель составляет 22%", - говорится в сообщении.

В госпиталях особо опасных инфекций по состоянию на 7 декабря получает медицинскую помощь 991 пациент с коронавирусной инфекцией, тогда как месяц назад в госпиталях находились около 1,5 тыс. человек. "Прекращен прием пациентов в госпитали особо опасных инфекций в ЦРБ Терского и Чегемского районов, которые в ближайшее время вернутся к штатному режиму работы. Также прекращен прием взрослых больных с коронавирусной инфекцией в госпиталь на базе Центра СПИД", - добавили в пресс-службе.

По результатам ПЦР-исследований, за последние сутки выявлены 103 больных коронавирусом, месяц назад эта цифра достигала 137. Снизилось и число выявляемых случаев вирусной пневмонии по результатам КТ-исследований, сейчас в сутки выявляется порядка 100 случаев с признаками вирусной пневмонии, в ноябре врачи выявляли более 200 случаев с признаками вирусной пневмонии ежесуточно.

Специалисты отмечают, что стабилизация ситуации главным образом связана с увеличением числа людей, получивших иммунитет против коронавируса. Коллективный иммунитет в регионе достигает порядка 60% и сформирован как за счет доли вакцинированного населения, так и за счет переболевших.

По информации оперативного штаба КБР, в связи с наблюдаемым на сегодня снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией возможно ослабление ограничительных мер на туристических объектах, в сфере общепита, при проведении массовых мероприятий, а также при посещении ряда социальных учреждений.