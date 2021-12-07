Во Всероссийском тесте на знание Конституции будут вопросы по поправкам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вопросы во Всероссийском тесте на знание Конституции РФ, который проходит ежегодно 12 декабря, будут в том числе по теме внесенных в 2020 году поправок в основной закон страны. Об этом сообщил лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович на пресс-конференции в ТАСС.

"Несколько вопросов включают в себя именно тему поправок, но форма подачи игровая. Человек, проходя тестирование, осознает, какие поправки и на что были направлены именно из формы ответа, который он дает. С каждым годом неизбежно мы повышаем уровень сложности теста. Но для нас очень приятно, что с повышением такого уровня сложности балл не падает", - отметил он.

Шаркович добавил, что тест начнется в 09:00 12 декабря по местному времени в онлайн-формате. "Вопросы теста формируются из наиболее обсуждаемых тем, поэтому формирование знания относительно основного закона у нас вложено в игровую практику. Фактически каждый вопрос - это одна, а иногда несколько ситуаций, которые возникали в вопросах граждан в течение года. И они соотносятся с конкретным решением, которое дает нам Конституция РФ, то есть это прикладное правоприменение в игровой форме вопроса", - рассказал он. По его словам, много вопросов посвящено теме прав человека и обязанностей.

Он также заявил о планах запуска просветительской программы "Всероссийский открытый урок на знание Конституции РФ", в ходе которой будут проводиться онлайн-занятия, уроки с экспертами. Участие в программе смогут принять дети с шести лет, в то время как пройти тест на знание основ Конституции РФ сейчас могут граждане с 12 лет.

В тройку регионов-лидеров по численности участников теста в 2020 году вошли Краснодарский край, Тульская и Ульяновская области, а по среднему баллу - Ростовская, Чувашская и Брянская области, уточнил Шаркович.