Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил президента Белоруссии на 450-летие Уфы в 2024 году

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита официальной делегации республики в Белоруссию провел встречу с президентом страны Александром Лукашенко и пригласил его в Уфу на 450-летие города в 2024 году.

"В 2024 году у нас пройдут интересные мероприятия, посвященные 450-летию Уфы. Это событие федерального масштаба. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующее распоряжение. Поэтому я пригласил Александра Григорьевича на этот праздник. Если он примет наше приглашение, мы с большой радостью встретим его в Уфе как очень близкого и родного нам человека", - сообщил Хабиров журналистам во вторник.

Также во вторник представители официальной делегации Башкирии возложили венок к монументу Победы в Минске в память погибших в Великой Отечественной войне.

Делегация Башкортостана находится в Белоруссии с официальным визитом, целями которого заявлены развитие сотрудничества между властями и бизнесом сторон в нефтехимии, машиностроении, станкостроении, сельском хозяйстве, увеличение товарооборота, укрепление межрегионального взаимодействия. Также в составе делегации республики представители более 50 коммерческих компаний, которые планируют провести переговоры с белорусскими коллегами.