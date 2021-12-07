На расчистку рек и прудов в Белгородской области в 2022 году направят более 1 млрд рублей

ТАСС, 7 декабря. Власти Белгородской области в 2022 году направят на реализацию нового в регионе проекта по расчистке рек и прудов более 1 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"[Губернатор Белгородской области] Вячеслав Гладков поручил сохранить экосистему рек и прудов Белгородской области. Глава региона на совещании с профильным департаментом обсудил планы по реализации беспрецедентного проекта, как в масштабах страны, так и региона. Его финансирование - более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Речная сеть Белгородской области насчитывает около 5 тыс. км, как отметили в пресс-службе правительства региона, в настоящее время некоторые водоемы заросли растительностью, обмелели. Расчистить реки, пруды, а также провести работы по их углублению до 1 октября 2022 года планируется за счет федерального финансирования. В план по расчистке и углублению вошли более 70 водных объектов.

"Белгородская область приобрела за счет областного бюджета два современных земснаряда финского производства и другое необходимое вспомогательное оборудование для мобильных групп по очистке водоемов. Это многофункциональные самоходные аппараты-амфибии, которые способны передвигаться как по земле, так и по воде, предназначены они для выполнения полного комплекса работ по восстановлению водных объектов", - добавили в пресс-службе.