На ГУМ-катке проведут День московского спорта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. День московского спорта 10 декабря пройдет на ГУМ-катке в Москве. Для участия в мероприятии горожанам необходимо будет пройти предварительную регистрацию и иметь QR-код, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента спорта.

"10 декабря всех посетителей ГУМ-катка, уже начавшего работу на главной площади страны, ждет настоящий праздник на льду. Гости смогут принять участие в мастер-классах от звездных спортсменов, иммерсивном шоу и покататься на коньках на одном из самых живописных катков столицы. Организатор события - департамент спорта города Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что гостей Дня московского спорта ждет насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием известных спортсменов. Мероприятия начнутся в 12:00. В программе: мастер-класс по хоккею который проведет российский хоккеист, звезда NHL и сборной России, чемпион мира Алексей Яшин. Он поделится с участниками секретами хоккейного мастерства и лично покажет приемы владения клюшкой, контроля шайбы и скоростного катания на коньках.

"Позже на лед выйдут известные российские фигуристки Евгения Медведева и Елена Радионова. Они проведут мастер-классы по фигурному катанию, где продемонстрируют несложные, но эффектные элементы и научат всех желающих их выполнять", - рассказал собеседник агентства.

Кроме спортивных активностей, пройдет уникальное иммерсивное шоу "Пой, танцуй", а после него можно будет покататься, любуясь новогодней иллюминацией Красной площади.

"День Московского спорта - абсолютно бесплатное мероприятие. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта winterday.moscow.sport и иметь действующий QR-код", - рассказал собеседник агентства.