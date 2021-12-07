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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Свердловской области до 12 декабря

Объявляются НМУ первой степени опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области до 12 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте гидрометцентра.

"С 20 часов 07 декабря до 20 часов 12 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

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