Карантин по коронавирусу сняли в селе Оксино в Ненецком АО

ТАСС, 7 декабря. Карантин по коронавирусной инфекции снят в селе Оксино Ненецкого автономного округа (НАО), с 7 декабря возобновлен свободный въезд и выезд за его пределы. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

Власти округа ввели карантин с 23 ноября в связи со вспышкой заболеваемости среди жителей села. Был запрещен въезд и выезд транспортных средств, за исключением санавиации, медицинских организаций и правоохранительных органов, доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

"В Оксино снят карантин по коронавирусу. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, последний случай заболевания коронавирусом в поселении был выявлен две недели назад, вновь заболевших нет. В связи с этим принято решение снять карантин с территории населенного пункта", - говорится в сообщении.

Ранее карантин был также снят с деревни Верхняя Пеша. На 7 декабря единичные случаи заболевания зафиксированы в Оме, Макарово, Амдерме, Шойне и Красном.

С начала пандемии в регионе выявлен 3 301 случай заболевания COVID-19, за последние сутки - 12 случаев. Выздоровели с начала пандемии 3 025 человек, умерли - 80. В Ненецком автономном округе действуют режим повышенной готовности и система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, работают посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязателен масочный режим, введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.