Почти 20-градусные морозы ожидаются в Московском регионе к концу рабочей недели

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Резкое похолодание начнется в Москве и Подмосковье со среды. Уже к пятнице температура опустится до 17-19 градусов мороза ночью и 15 градусов мороза днем, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.

"Уже завтра будет северный ветер и резкое понижение температуры. Дальше она будет только понижаться, причем существенно - в ночь на четверг прогнозируется минус 10-12 градусов, по области - до минус 15 градусов. Дневные температуры будут тоже минус 10-12 градусов, по области - даже до минус 15 градусов. Это будет ох, как ощутимо! В пятницу мороз еще усилится - минус 15-17 градусов в Москве, по области - до минус 19 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в пятницу днем максимальная температура будет в диапазоне 11-15 градусов мороза.

Такой температурный фон на 4-5 градусов ниже климатической нормы, отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что похолодание надвигается на Московский регион не из Санкт-Петербурга, где в последние дни фиксируется аномально холодная погода, а с востока. "Есть бытовое мнение, что та погода, которая сегодня в Питере, завтра будет в Москве. Ничего подобного. Это два совершенно разных типа процесса и похолодания", - пояснил он.