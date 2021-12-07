Власти Красноярского края подали заявку в Минздрав РФ на строительство трех госпиталей

ТАСС, 7 декабря. Власти Красноярского края обратились в Министерство здравоохранения РФ с заявкой на строительство трех инфекционных госпиталей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом сообщил губернатор края Александр Усс.

"О наших просьбах. Краю необходимы дополнительные поставки лекарств для лечения тяжелых форм ковида. Есть также острая необходимость в строительстве трех инфекционных госпиталей. Соответствующие заявки отправлены в Минздрав РФ, и, я надеюсь, что с особенностью нашей территории они будут поддержаны", - сообщил Усс. Также губернатор сообщил, что сейчас решается вопрос о допуске иностранных экипажей воздушных судов в аэропорт Красноярска по принципу "стерильного аэропорта".

"Красноярский край - один из российских субъектов, где наблюдается сейчас рост заболеваемости в то время, как в большинстве других регионов за последние четыре недели они снизилась", - констатировал в свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, заявка подана на строительство трех госпиталей по 100 коек в каждом и создание резерва в 6 тыс. упаковок лекарств для лечения сложных течений ковида в стационарах края.

По данным губернатора, Красноярский край занимает третье место в Сибирском федеральном округе по уровню вакцинации от коронавируса. Двумя дозами привились 1,132 млн человек, или 50,8% от взрослого населения, одной - порядка 1,3 млн человек, или 54% от взрослого числа населения. В настоящий момент в крае для пациентов с ковидом развернуто 6,1 тыс. коек в 54 госпиталях, занятость фонда - 82%. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 157,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 141,3 тыс. пациентов, умерли - 7,7 тыс. человек.