Дума обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы и учебники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования. Документ также вводит нормы об использовании при дистанционном обучении онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, прошедших государственную верификацию.

Принятый в первом чтении законопроект позволяет органам госвласти регионов предоставлять господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования. Органы местного самоуправления также наделяются правом организации предоставления такого профессионального обучения.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по просвещению доработал документ, одобрив несколько поправок. Так, при дистанционном и электронном обучении должны использоваться государственные информационные системы. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

Кроме того, поправки устанавливают, что при обучении по программам начального, основного общего и среднего общего образования выбираются не только включенные в утвержденные перечни учебники и учебные пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень. Список таких ресурсов, а также порядок формирования перечня установит Минпросвещения РФ. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет проводить Минпросвещения.

Как ранее объяснял один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, такие нововведения необходимы, так как в учебных заведениях могут использоваться только сертифицированные учебники и материалы. Учитывая рост цифровизации, онлайн-площадки также должны проходить определенную проверку, отметил он. Депутат уточнил, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей предлагается применять государственную информационную систему "Моя школа".