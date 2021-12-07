В России в 2021 году почти на 10% сократилось число ДТП, совершенных по вине детей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество ДТП, совершенных по вине детей, в текущем году в России сократилось почти на 10%, погибших в них - на 6,5%. Об этом журналистам сообщил врио замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Андрей Горяинов.

"Цифры ДТП, произошедших по вине, по неосторожности детей. В текущем году количество таких ДТП уменьшилось на 9,5%, количество раненых детей - почти на 10%, более чем на 6,5% сократилось количество погибших детей", - сказал он во вторник на пресс-конференции "Центры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма открыты по всей России". Горяинов подчеркнул, что добиться таких результатов удалось в том числе благодаря программе "Лаборатория безопасности".

Представитель ГУОБДД МВД добавил, что всего в России за прошедшие 15 лет удалось более чем в два раза сократить показатели так называемой дорожно-транспортной летальности. "Это без преувеличения является замечательным показателем", - отметил он.

Всероссийская программа по открытию учебно-методических центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма осуществлялась по поручению президента РФ Владимира Путина с 2016 по 2021 год Госавтоинспекцией МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков при содействии Минпросвещения РФ и экспертного центра "Движение без опасности". С 2017 по 2021 год центры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма открылись в 85 регионах РФ, охватив всю страну.