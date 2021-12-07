Физиотерапевтические отделения Липецкой области возобновят работу с 9 декабря

ЛИПЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Физиотерапевтические отделения медицинских учреждений Липецкой области, деятельность которых была приостановлена из-за сложной эпидемической обстановки, вновь начнут принимать пациентов с 9 декабря. Об этом журналистам во вторник сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Сотрудники физиокабинетов ранее были мобилизованы для работы с ковидными больными, но с 9 декабря физиотерапевтические отделения, в том числе массажные кабинеты и залы лечебной физкультуры, возобновляют работу в медучреждениях Липецкой области", - пояснил Артамонов.

Он уточнил, что сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе улучшилась, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы, более чем на 15% сократился прирост числа умерших. Кроме того, численность больных, нуждающихся в стационарном лечении, снизилась вдвое, благодаря чему удалось сократить в 1,8 раза коечный фонд ковидных госпиталей, перепрофилировав его для нужд пациентов терапевтического и хирургического профилей.

"Ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но управляемая. Сейчас необходимо тщательно следить за обстановкой, соблюдать все принятые меры по борьбе с ковидом и, главное, активно продолжать вакцинацию. Только после формирования стойкого коллективного иммунитета мы сможем надеяться на отступление вируса", - добавил Артамонов.