Студию звукозаписи этнических песен коренных народов откроют на Ямале в 2022 году

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке гранта Росмолодежи откроет студию звукозаписи для этнических самобытных песен. Работу студия начнет уже в январе 2022 года, рассказал ТАСС автор проекта в кулуарах форума "Российский Север" Илья Сэротэтто.

"[Студию звукозаписи] планируется запустить с 1 января следующего года, основной уклон проекта предполагается сделать в этническую музыку, будем делать композиции, которые состоят из этнических самобытных песен, буду собирать этот материал и придавать им музыкальное обрамление", - сказал Сэротэтто.

Автор проекта планирует, что музыка будет передавать атмосферу, в которой она исполняется. Например, музыка которую исполняют в чуме будет дополнена звуком костра. Сэротэтто, уверен, что проект позволит привлечь внимание молодых людей со всей страны к творчеству коренных малочисленных народов Ямала, а вместе с этим и сохранить их речь и культуру.

На данный момент в студии уже имеется часть оборудования, средства гранта будут направлены на улучшение помещения, а также на покупку недостающей техники и лицензионного ПО. Проект создания студии звукозаписи "Дом поющих голосов" получит грантовую поддержку в размере 280 тыс. рублей.

Илья Сэротэтто занимается творчеством уже восемь лет, является автором более 10 песен на ненецком и русском языках, автор стихотворений. В 2014 году стал лауреатом региональной премии за лучшее освещение на родных языках в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, получил грант от губернатора в размере 50 тыс. рублей. В сентябре 2021 года перевод песни "День Победы" авторства Ильи вошел во всероссийский сборник "День победы на языках КМНС, Сибири и Дальнего Востока России".

Седьмой форум "Российский Север" в Салехарде проходит впервые, он продлится до 9 декабря. В форуме принимают участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - это ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.