В Грузии в середине декабря откроют ночные клубы, закрытые с 2020 года из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Ночные клубы в Грузии, закрытые с 2020 года из-за пандемии, возобновят работу в середине декабря. Об этом во вторник сообщил глава инспекции труда Минздрава Беку Перадзе.

По его словам, клубам разрешат возобновить работу "примерно с 16-17 декабря". "Почти завершена работа над протоколом безопасности, который должна утвердить министр [здравоохранения], а затем решение об открытии клубов примет межведомственный координационный совет [по борьбе с коронавирусом]", - цитирует Перадзе Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С 22 марта по 21 мая 2020 года в стране действовал режим ЧП. С февраля 2021 года власти приступили к поэтапному снятию ограничений.

За время пандемии в Грузии выявлены 871 580 случаев заражения (23,38% населения), от осложнений умерли 12 466 пациентов. В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, оба компонента вакцины получили 1 023 779 человек, что составляет 27,46% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.