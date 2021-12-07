Температурный рекорд тепла для 7 декабря зафиксировали в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Воздух в Крыму во вторник прогрелся до плюс 20,4 градуса, что является максимальным значением за всю историю наблюдений, ведущуюся с 1916 года, сообщила ТАСС начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"20,4 градуса сегодня. Последний раз было 19,4 [градуса] в 2008 году - перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха", - сказала Любецкая.

Она отметила, что на погоду в Крыму сейчас влияют теплые воздушные массы из северных районов Африки и Средиземного моря. "Завтра похолодает, пройдет холодный фронтальный раздел. Послезавтра будет еще прохладнее, дожди ожидаются. То есть сегодня самый теплый день в теплом секторе циклона перед похолоданием", - уточнила Любецкая.