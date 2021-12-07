Полная реконструкция трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск завершится в 2026 году

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Завершение реконструкции автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и ее перевод на четырехполосное движение состоится в 2026 году. Об этом сообщили журналистам во вторник в информационном центре правительства Тюменской области.

"Завершение реконструкции автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с переводом с двухполосного на четырехполосное движение с разделением встречных потоков запланировано на 2026 год", - говорится в сообщении.

Как сообщил на открытии отремонтированного участка трассы губернатор Тюменской области Александр Моор, реконструируемая трасса имеет большое значение для региона. "Эта автомагистраль имеет большое значение для жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По ней передвигаются не только люди, но и большое количество грузов. Кроме того, мы давно хотим, чтобы Тобольск, туристическая жемчужина Тюменской области, был связан с Тюменью современной и качественной дорогой", - сказал Моор.