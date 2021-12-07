Николаев сообщил, что для создания ИНТЦ в Якутске потребуются частные инвестиции

ТАСС, 7 декабря. Создание инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) в Якутске потребует не только бюджетных средств, но и участия крупного бизнеса. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Якутии Айсен Николаев.

"Надеемся, что после подготовки концепции [ИНТЦ] мы сможем защитить ее на федеральном уровне и получить соответствующее финансирование. Вопрос непростой, очень серьезный, требующий больших капитальных вложений, создания материально-технической базы. Здесь опираться только на мощности, возможности бюджетов нельзя, обязательно должен привлекаться крупный бизнес, работающий на территории региона", - сказал Николаев.

Он уточнил, что регион получил поддержку вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева для разработки концепции такого центра в Якутске.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время доклада президенту РФ Владимиру Путину попросил рассмотреть распространение ИНТЦ в трех городах Дальневосточного федерального округа - Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске.

Сейчас в России существуют четыре ИНТЦ: "Сириус" в Сочи, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве, а также "Русский" во Владивостоке. Это территории для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий. Главными преимуществами таких "технологических долин" являются налоговые и другие преференции.