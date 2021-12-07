Ресторанам в Кузбассе разрешили работать по ночам

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса отменили часть ограничений, введенных ранее в отношении заведений общественного питания из-за распространения коронавируса, и разрешили кафе и ресторанам работать в ночное время. Также работу разрешено возобновить фуд-кортам в торговых центрах, сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

"С 13 декабря возобновят работу фуд-корты, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах. Напомним, сейчас они могут работать только навынос. При этом на них будут распространяться те же ограничения, которые действуют для кафе и ресторанов. Изменятся и правила деятельности самих кафе и ресторанов. Сейчас время работы предприятий общественного питания ограничено: с 06:00 (02:00 мск) до 23:00 (19:00 мск). В соответствии с распоряжением с 7 декабря до 15 января это ограничение будет приостановлено", - говорится в сообщении.

В понедельник о снятии этих ограничений губернатора Сергея Цивилева попросили местные предприниматели. Представители бизнеса отметили, что в ноябре после ввода в регионе QR-кодов кафе и рестораны потеряли до 50% выручки. В преддверии новогодних праздников рестораторы попросили власти рассмотреть возможность продления работы заведений в ночное время при условии, что доступ посетителей будет осуществляться по QR-кодам.

Вопрос об отмене QR-кодов в настоящее время власти Кузбасса не рассматривают. Это связано с низким уровнем вакцинации населения, по охвату населения регион занимает 60-е место в России. По данным Минздрава Кузбасса, привиты свыше 1 млн жителей региона, что составляет 68% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у более чем 76,9 тыс. человек, выздоровели 69,8 тыс. человек, умерли 1 602 пациента. Остальные находятся под наблюдением медиков.