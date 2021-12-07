МИД России рассчитывает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" в первой половине 2022 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса "Спутник V" в первой половине следующего года. Об этом заявил во вторник директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших".

"Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки надеемся, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет", - сказал он.

По словам дипломата, для одобрения вакцины "осталось не так много сугубо технической бумажной работы".

"Это значит, что деловые круги смогут ездить за рубеж более спокойно, зная, что нашу вакцину признают не просто в 71 стране мира. Надеюсь, что в следующем году она будет признана универсально и тогда барьеры, которые, к сожалению, существуют сейчас, будут устранены", - добавил он.

"Спутник V" зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.