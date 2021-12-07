"Омикрон" в России и призыв готовиться к любому сценарию. Итоги совета по борьбе с ковидом

Пока нет полной ясности, как появление "омикрона" повлияет на общую картину пандемии, но следует быть готовыми к любому сценарию, заявил Мишустин. По его словам, обновленный план действий, подготовить который поручил президент Владимир Путин, включит в себя "не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан". Он, в частности, будет нацелен на создание дополнительных барьеров для проникновения нового штамма в страну и наращивание производства тестов.

Пока в стране выявили только два случая заражения "омикроном", но, как предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, его могут завезти в Россию почти из 50 государств.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития событий с омикрон-штаммом коронавируса. Правительство завершает подготовку обновленного плана действий, который включит в себя "комплексные решения для защиты здоровья граждан", сообщил он во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

В России "омикрон" уже есть - его, как сообщал в понедельник Роспотребнадзор, нашли у двух человек, вернувшихся из Южно-Африканской Республики. Новых случаев пока не выявлено, уточнила Попова.

Она подчеркнула, что новый вариант коронавируса действительно отличается высокой заразностью, а попасть в РФ он может уже почти из 50 стран мира. Его выявление осложняется тем, что тест на ковид у въезжающих редко оказывается положительным по прибытии, поэтому им следует сдавать его повторно.

Спад заболеваемости замедляется

Темпы снижения заболеваемости ковидом в России уже сокращаются: если на прошлой неделе Попова говорила о спаде на 8%, то на этой - менее чем на 3%. По ее данным, с семи до 11 возросло количество регионов, где заболеваемость растет.

При этом число россиян, которые находятся под наблюдением из-за ковида, продолжает быстро снижаться. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, за семь дней оно уменьшилось на 11% (против 13% неделю назад), до 828 тыс. человек. В стационарах находятся менее 168 тыс. из них, остальные получают помощь амбулаторно.

Доля свободных больничных коек для пациентов с ковидом, несмотря на их перепрофилирование под оказание плановой помощи, достигла 25%, отметил министр. Это вдвое больше, чем в конце октября.

Ситуация с вакцинацией

По словам Мурашко, число привившихся от ковида превысило 72 млн - таким образом, за семь дней оно возросло примерно на 2 млн против 3 млн неделей ранее. Полный курс вакцинации прошли почти 65 млн человек, или более 62% взрослых россиян.

При этом министр отметил "хорошую динамику" вакцинации среди граждан старше 65 лет, которые относятся к группе риска. На данный момент привились 61,7% пожилых граждан, тогда как в середине октября их доля составляла только 42%.