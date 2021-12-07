Турорганизация ООН выступила против общих ограничений на поездки

МАДРИД, 7 декабря. /ТАСС/. Всемирная туристская организация (ВТООН) не поддерживает введение общих ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник.

Отмечается, что организация призывает не вводить "общие ограничения на поездки, подобные тем, которые начали действовать в последние дни". "Этот призыв перекликается с озабоченностью, выраженной членами ВТООН на 24-й Генеральной ассамблее организации [30 ноября - 3 декабря], - указывается в тексте. - Страны из всех регионов мира выразили свою солидарность с государствами юга Африки и призвали к немедленной отмене запретов на поездки, введенных в отношении некоторых стран, и к уважению свободы международного передвижения".

"В свете недавних событий ВТООН еще раз напомнила разным странам о том, что введение общих ограничений на поездки является дискриминационным, неэффективным и противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ]", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". В качестве меры предосторожности некоторые государства временно приостановили авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, Эсватини и ЮАР.