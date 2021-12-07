Губернатор Вологодской области заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью ковидом стабилизировалась в Вологодской области. Число заболевших снизилось до 350-370 человек в сутки. Количество занятых ковидных коек снизилось примерно до 1,2 тыс. против 2 тыс. в конце октября, сообщил во вторник журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ситуация в Вологодской области, как и по всей стране, стабилизировалась, снижается ежесуточное количество заболевших, сейчас от 350 до 370 заболевших в сутки. Но уровень заболевания все-таки высокий - 21-е место в стране. Пик госпитализаций был на конец октября - начало ноября, почти две тысячи человек одновременно было госпитализировано. Мы были вынуждены развернуть до 2 700 коек, но благодаря работе медиков и местных администраций удалось взять ситуацию на контроль. На сегодня 1 218 коек занято, это 62%, то есть 38% коек в моногоспиталях у нас свободно", - сообщил губернатор.

По его словам, дефицита медицинских кадров нет, на место ушедших на работу в монопрофильные госпитали пришли студенты вузов и медколледжей, на пункты вакцинации и в регистратуры - волонтеры. "Мы всем миром, всем регионом навалились, чтобы помочь нашим медработникам. Нагрузка большая, но нам хватает персонала. Готовы войти в "красные" зоны медики из центральных районных больниц. Сформирован кадровый резерв, медики в течение двух-трех часов готовы приехать и выйти на работу. Дефицита кадров нет, хотя медикам тяжело", - сообщил глава региона.

Госпрограмма развития здравоохранения Вологодской области была увеличена на 2 млрд рублей - до 17 млрд рублей с учетом дополнительно возникших расходов на пандемию. Сейчас совместно с правительством РФ решается вопрос покрытия расходов и выпадающих доходов медучреждений, сообщил губернатор.

На 7 декабря в области выявили 92 718 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 363. Выздоровели 82 375 человек, умерли - 2 668. С 6 октября в области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно при посещении медучреждений, учреждений культуры и спорта требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.