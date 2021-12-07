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Пандемия COVID-19

В Вене с 13 декабря хотят отменить локдаун для привитых

С 20 декабря в городе могут открыть кафе и отели

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Вены с 13 декабря начнут постепенный выход из локдауна со снятия ограничений на выход из дома для привитых от ковида, с 20 декабря планируется в дневное время открыть места общественного питания для привитых и переболевших, ночные заведения будут по-прежнему закрыты. Об этом сообщил во вторник бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг по итогам заседания оперативного штаба по вопросу выхода федеральной земли Вена из локдауна.

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Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о начале постепенного выхода из общенационального локдауна с 13 декабря, как это планировалось изначально при введении ограничений.

"Мы договорились <...>, что ограничения на выход из дома для привитых должны завершиться 13 декабря. Все, что я сейчас вам сообщаю, я хочу обсудить завтра с членами правительства и главами других регионов, чтобы потом принять окончательное решение", - объявил Людвиг на пресс-конференции в Вене.

По его словам, при соблюдении строгих условий с 13 декабря начнут открываться торговые центры, салоны красоты, массажа, студии маникюра, педикюра, спа-салоны, смогут начать работу культурные учреждения и проводиться другие собрания. При этом планируется подумать об открытии торговых ларьков на рождественских базарах, которые также закрыты из-за локдауна. Но ларьки с едой и напитками планируется открыть только с 20 декабря.

"Через неделю, с 20 декабря, я рассматриваю [возможность] открытия гастрономии и гостиничного бизнеса с соблюдением определенных условий, то есть для привитых и переболевших", - подчеркнул Людвиг. Однако ночные питейные заведения останутся в Вене по-прежнму закрыты.

В Австрии в настоящее время продолжается локдаун с 22 ноября по 12 декабря. Правительство с самого начала планировало отменить локдаун с 13 декабря для привитых и переболевших. Ограничения с этого дня продолжат действовать только для непривитых.

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АвстрияПандемия COVID-19
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