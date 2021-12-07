В Вене с 13 декабря хотят отменить локдаун для привитых

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Вены с 13 декабря начнут постепенный выход из локдауна со снятия ограничений на выход из дома для привитых от ковида, с 20 декабря планируется в дневное время открыть места общественного питания для привитых и переболевших, ночные заведения будут по-прежнему закрыты. Об этом сообщил во вторник бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг по итогам заседания оперативного штаба по вопросу выхода федеральной земли Вена из локдауна.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о начале постепенного выхода из общенационального локдауна с 13 декабря, как это планировалось изначально при введении ограничений.

"Мы договорились <...>, что ограничения на выход из дома для привитых должны завершиться 13 декабря. Все, что я сейчас вам сообщаю, я хочу обсудить завтра с членами правительства и главами других регионов, чтобы потом принять окончательное решение", - объявил Людвиг на пресс-конференции в Вене.

По его словам, при соблюдении строгих условий с 13 декабря начнут открываться торговые центры, салоны красоты, массажа, студии маникюра, педикюра, спа-салоны, смогут начать работу культурные учреждения и проводиться другие собрания. При этом планируется подумать об открытии торговых ларьков на рождественских базарах, которые также закрыты из-за локдауна. Но ларьки с едой и напитками планируется открыть только с 20 декабря.

"Через неделю, с 20 декабря, я рассматриваю [возможность] открытия гастрономии и гостиничного бизнеса с соблюдением определенных условий, то есть для привитых и переболевших", - подчеркнул Людвиг. Однако ночные питейные заведения останутся в Вене по-прежнму закрыты.

В Австрии в настоящее время продолжается локдаун с 22 ноября по 12 декабря. Правительство с самого начала планировало отменить локдаун с 13 декабря для привитых и переболевших. Ограничения с этого дня продолжат действовать только для непривитых.