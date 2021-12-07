Три госпиталя создали у границ Липецкой области для помощи по ковиду соседним регионам

ТАСС, 7 декабря. Власти Липецкой области создали на границах региона три новых госпиталя для пациентов с COVID-19, чтобы эффективно взаимодействовать с прилегающими областями по оказанию помощи заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Дополнительно развернуты три новых госпиталя, которые расположили по границам субъекта, имея в виду, что мы можем эффективно взаимодействовать с нашими соседями в случае концентрации больных в одном или другом субъекте", - сказал он.

Артамонов добавил, что органы исполнительной власти для нужд первичного медицинского звена передали 75 служебных автомобилей. По его словам, на днях в Липецкой области будет открыта новая лаборатория, которая позволит региону выйти на требуемый уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Глава региона сказал, что для повышения оперативности диагностики из бюджета области было выделено 52 млн рублей на закупку 100 тыс. тестов. "Это серьезно позволило ускорить начало лечения, что способствовало минимизации числа осложнений и ускоренному выздоровлению [пациентов]", - пояснил Артамонов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 77 177 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 717 человек, 2 512 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов. В регионе введена обязательная вакцинация представителей отдельных профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других. В регионе поставлен план вакцинации 80% взрослого населения, или 730 тыс. человек, на 7 декабря прививку сделали 661 403 тыс. человек, из них дважды привились 610 383, план выполнен на 90,6%, с учетом переболевших COVID-19 в регионе уровень коллективного иммунитета составляет 80%.